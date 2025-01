per Mail teilen

Mit Regen, Schnee und Glätte ist das neue Jahr in seine erste Woche in Rheinland-Pfalz gestartet. Die ersten Lkw blieben liegen, es kam zu Unfällen.

Betroffen waren vor allem Eifel und Hunsrück, teilte die Polizei mit. Auf vielen Straßen in der Region Trier besteht Gefahr durch Schnee und Eisglätte. Im Hunsrück sind schon mehrere Lkw liegengeblieben.

Wie die Polizei weiter mitteilte, krachte es an der B50 im Kreisel von Hinzerath Richtung Wittlich. Es gab mehrere Unfälle mit Blechschäden. Zudem stehen auf der B269 zwischen Schwollen und dem Erbeskopf mehrere Lkw quer. Auch zwischen Bruchweiler und Morbach fuhren sich mehrere Autos fest. Die Straße zwischen Züsch und Hermeskeil musste wegen Schneebruchs bis Montag gesperrt werden. Auch bei Daun krachte es mehrfach wegen glatter Straßen. Die Straßenmeistereien sind überall im Einsatz.

Glättegefahr auch am Freitag

Auch am Freitag soll es glatt bleiben mit einzelnen Schauern und Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. In höheren Lagen gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Dauerfrost. In der Nacht zum Samstag sollen die Werte bis auf -4 Grad fallen.

Am Wochenende trockener

Am Wochenende soll es laut DWD dann meist trocken bleiben. Am Samstag seien nur im Bergland noch vereinzelt Schneeschauer möglich, so die Experten - bei Temperaturen zwischen -2 und 3 Grad.

In der Nacht zum Sonntag kann dann im Südwesten wieder Schnee oder Schneeregen aufkommen. Am Sonntag bleibt es meist bedeckt oder neblig-trüb mit Höchstwerten zwischen 2 und 6 Grad.