Es wird noch heißer in RLP

Der Samstag war bereits sonnig und heiß - in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen weiter in die Höhe. Bis zu 33 Grad sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger für den Sonntag voraus. Am Montag kann es in Rheinland-Pfalz bis zu 35 Grad heiß werden, am Dienstag sogar bis zu 36 Grad, dann kommen auch Gewitter dazu.