Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke weiter wechselhaft. Es bleibt meist stark bewölkt, örtlich treten Schauer auf. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in den höheren Lagen und bis zu 22 Grad entlang des Rheins. Der Wind weht mäßig, im Bergland auch stark böig.

In der Nacht zum Freitag bleibt es regnerisch bei 15 bis 10 Grad. Der Wind frischt besonders in höheren Lagen weiter auf.