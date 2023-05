per Mail teilen

Am Mittwoch wird es sonnig mit Temperaturen von 16 bis 20 Grad und um die 14 Grad in den Hochlagen. Es soll niederschlagsfrei bleiben. Am Donnerstag rechnet SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert dann mit Temperaturen von 24 Grad, stellenweise könnten sogar 25 Grad drin sein. Aber dann wird es laut Vorhersage auch wieder etwas unbeständiger.