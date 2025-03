Als "bemerkenswert" bezeichnet SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke die Entwicklung der kommenden Tage. Am Donnerstag noch eiskalt bei bis zu -2 Grad in Bergen und sogar etwas Schnee. Dazu jede Menge Regen in ganz Rheinland-Pfalz, nur im Norden bleibt es etwas trockener. Im Laufe des Freitags regnet es sich dann allmählich ab und zum Wochenende löst ein Hochdruckgebiet das Schmuddelwetter ab: Spätestens am Sonntag viel Sonne und wärmer bei bis zu 10 Grad.