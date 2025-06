Mit 11 bis 16 Grad sind die Temperaturen am Samstag definitiv frühlingshaft. Ein bisschen Sonne gibt es zumindest am Vormittag in Teilen des Landes, im Lauf des Tages werden die Wolken aber immer dichter und zum Teil regnet es. Am Sonntag bleibt es trocken bei bis zu 15 Grad.