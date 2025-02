Das Wetter: Nebel über Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Man lernt doch nie aus: Ich kenne die Mainzer Theodor-Heuss-Brücke, die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz oder die Geierlay Brücke im Hunsrück - von einer Hochdruckbrücke hatte ich aber noch nie gehört. Genau die sorgt aber nach Angaben unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert dafür, dass die Sonne heute nur langsam in die Puschen kommt und erst einmal zäher Nebel über weiten Teilen des Landes hängen bleibt. Die Temperaturen steigen nach kalter Nacht auf 0 bis 6 Grad. Morgen bleibt's so ähnlich wie heute.