Ja, ist denn schon wieder April? SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert sagt für diese Woche ein "Auf und Ab der Temperaturen" voraus. Jetzt steht uns aber erstmal ein Dienstag mit viel Sonne und einigen Wolken bevor, am späten Abend und in der Nacht kann es auch etwas regnen. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 28 Grad. Am Mittwoch wird es dann "nur noch" maximal 24 Grad warm, am Freitag müssen wir wieder mit bis zu 31 Grad rechnen.