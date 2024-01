Die frostigen Temperaturen begleiten uns auch in der neuen Woche, dazu kommen Schneefälle. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 0 und -3 Grad. Vor allem am Mittwoch könnte es eine "brisante Wetterlage" geben, sagt Karsten Schanke. Im Norden von Rheinland-Pfalz ist starker Schneefall zu erwarten, im Süden Schnee oder Schneeregen. Am Donnerstag wieder ruhigeres Wetter.