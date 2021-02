Minusgrade und Sonne satt: Rheinland-Pfalz steht ein Winterwochenende wie aus dem Bilderbuch bevor. Nur der klassische Wintersport wird wohl fehlen.

Nach mehreren verregneten Wochen macht der Winter in Rheinland-Pfalz gerade seinem Namen alle Ehre. Dies wird auch am Wochenende so bleiben - zumindest sagt das der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Demnach ist es auch am Samstag sonnig und winterlich kalt mit Temperaturen zwischen 0 und minus 6 Grad. Neuen Schnee werde es nicht geben.

Bis minus 13 Grad in der Nacht zum Sonntag

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen laut DWD auf minus 8 bis minus 13 Grad. Tagsüber sei dann viel Sonne zu erwarten, die nur am Morgen von etwas Nebel gestört werde. Mit Werten zwischen minus 2 Grad im Bergland und plus 2 Grad an der Mosel werde es etwas milder als zuletzt.

Trotz des schönen Wetters werden Wintersportfreunde am Samstag und Sonntag wohl nicht auf ihre Kosten kommen. Auf der Hohen Acht etwa - dem höchsten Berg in der Eifel - liegt nicht genug Schnee, um Ski zu fahren, wie der Bürgermeister von Kaltenborn, Manfred Hoffmann, dem SWR sagte. Gleiches melden die Behörden für das Mäuseberg-Gebiet bei Daun und den Schwarzen Mann und die Wolfsschlucht bei Prüm.

Skifahren auf dem Erbeskopf nicht möglich

Auch auf dem Erbeskopf im Hunsrück können sich Skifahrer derzeit nicht die Hänge herunterstürzen. Dafür reiche der Schnee nicht, sagt der dortige Wintersportchef Klaus Hepp dem SWR. Und da das Wintersportzentrum wegen Corona geschlossen sei, könnten auch die Schneekanonen nicht angeworfen werden.

Hepp hat ausgerechnet, dass wenn er hätte aufmachen dürfen und die Piste beschneit worden wäre, er bis jetzt 50 Lifttage gehabt hätte. An 25 Tagen hätte sich sogar ein Betrieb mit drei Liften gelohnt, sagt er. Fürs Schlittenfahren könnte der Schnee laut Hepp zwar reichen. Allerdings sei der Rodelhang am Erbeskopf gesperrt. Auch die Zufahrt zum Berg über die K130 sei bis Ende des Monats dicht.

Polizei kontrolliert Pisten und Parkplätze

Die Umstände lassen also keinen Ansturm von Wintersportlern erwarten - die Polizei wird aber trotzdem wachsam sein. Zusammen mit den Ordnungsbehörden werde man Corona-Kontrollen in den "bekannten Wintersportgebieten von Eifel und Hunsrück" durchführen, kündigte ein Sprecher der Polizei Trier an.

Auch auf Parkplätzen würden sich die Beamten umschauen. Allerdings hätten sich die Menschen nach mehreren chaotischen Wochenenden darauf eingestellt und hielten sich größtenteils an die Regeln. Die Polizei weist darauf hin, dass Spaziergänge in den Gebieten unter Einhaltung der AHA-Regeln selbstverständlich erlaubt seien.

DLRG: Nur freigegebene Eisflächen betreten

Schechte Ski- und Rodelaussichten könnten den einen oder anderen dazu verleiten, sich stattdessen Schlittschuhe anzuziehen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt jedoch davor, wahllos gefrorene Gewässer zu betreten. Dies solle man nur tun, wenn ein Teich oder See ausdrücklich vom Betreiber oder der zuständigen Gemeinde freigegeben worden sei, sagt DLRG-Sprecher Marco Vogt. Glücklicherweise habe es zuletzt keine Meldungen über Unglücksfälle auf Eisflächen gegeben.

Dies könnte auch so bleiben, denn ab Montag wird es laut DWD langsam wärmer. Statt Temperaturen unter dem Gefrierpunkt seien zum Wochenbeginn 0 Grad auf den Höhen und bis zu 4 Grad im Flachland zu erwarten:

Screenshot Deutscher Wetterdienst (DWD)

Der Temperaturanstieg soll sich dann stetig fortsetzen. Gut möglich also, dass dieses Wochenende das vorläufig letzte mit Winterwetter wie aus dem Bilderbuch ist.