Hitze kehrt nach Rheinland-Pfalz zurück

Bis zu 32 Grad in der kommenden Woche

Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt eigensinnig: Nach der jüngsten Kältephase wird es in der kommenden Woche wieder sonnig und heiß. Am Dienstag sind sogar bis zu 32 Grad drin.

Bereits am morgigen Sonntag klettert das Quecksilber in den Thermometern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf 24 bis 28 Grad. Dazu wird es heiter und bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Allenfalls im äußersten Süden kann es noch einzelne Schauer geben. Der Wind weht nur schwach. 30-Grad-Marke wird am Montag geknackt Am Montag soll es dann heiter bis sonnig und sehr warm werden. Dem DWD zufolge sind Höchsttemperaturen von 26 bis 30 Grad möglich, in Hochlagen immerhin 23 Grad. Dazu bleibt es trocken mit schwachem bis mäßigem Wind. Auch in der Nacht zum Dienstag fällt kein Regen. Dabei kühlt es ab auf 17 bis 9 Grad. Am Dienstag noch heißer Am Dienstag geht es sonnig und trocken weiter - und die Temperaturen machen noch einmal einen Sprung nach oben: Mit Höchstwerten von 28 bis 32 wird es sehr warm bis heiß. In Hochlagen sind bis zu 25 Grad möglich. Dazu weht erneut nur schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 17 bis 10 Grad. Für den Rest der Woche macht der DWD noch keine genaue Prognose. Die Kurven des Zehn-Tage-Trends für Mainz lassen jedoch erahnen, dass die Temperaturen noch weiter steigen könnten: