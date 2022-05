Viel Sonne in Rheinland-Pfalz dank Hoch Waltraud

Die Regentage in Rheinland-Pfalz sind erstmal vorüber. Wie es weitergeht und warum das Wetter der letzten Wochen für die Natur ein Segen war.

Hoch Waldtraud macht's möglich: Sonne und Temperaturen bis 23 Grad lockten die Menschen in Rheinland-Pfalz auch am Sonntag zu einem Ausflug nach draußen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll das auch bis Dienstag so bleiben - und es wird noch wärmer.

Schon der Samstag konnte sich sehen lassen: Nach dem bewölkten, aber eher trockenen Freitag war der Himmel am Samstag überwiegend aufgelockert. Bei Temperaturen bis zu 21 Grad war es meist freundlich.

Bis Dienstag: Sonne und sommerlich warm

Und der Sonntag machte seinem Namen alle Ehre. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad blieb es bis zum Abend trocken. Zum Wochenbeginn wird es laut Vorhersage sogar sommerlich. Nach einer sternenklaren Nacht, die jedoch Abkühlung bis 2 Grad bringt, erwarten uns am Montag Sonne und maximal 24 Grad. Der Dienstag legt noch eine Schippe drauf: 19 bis 26 Grad soll es werden. Erst am Mittwoch könnte es gegen Abend Schauer geben. Vorher wird es wieder warm: bis maximal 25 Grad.

Regen in Rheinland-Pfalz tat der Natur gut

Wechselhaft, viel Regen und recht kühl. So kann man das Wetter der letzten Wochen zusammenfassen. Dabei sind wir eigentlich im sogenannten Wonnemonat Mai - der sich wenig wonnig gezeigt hat. Doch hat denn wenigstens die Natur von der kühlen Nässe profitiert? Tobias Koch aus der SWR-Umweltredaktion meint: Die Natur hat das gebraucht.

"Wir hatten einen recht trockenen Start in dieses Frühjahr. Im März ist nur 80 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge gefallen, im April sogar nur die Hälfte. Und das bei immer noch sehr trockenen Böden, weil es die letzten Jahre einfach nicht viel geregnet hat", so Koch. Da sei der Mai-Regen in Kombination mit niedrigen Temperaturen genau richtig gewesen. Denn das Regenwasser sei so nicht so schnell verdunstet und kann zumindest in die oberen Bodenschichten einsickern.

Boden freut sich über gemischte Wetteraussichten für Juni

Reicht es jetzt mit Regen? "Ja und nein", sagt SWR-Umweltredakteur Koch. Kurzfristig dürfe es sehr schön sonnig und trocken werden. "Das freut auch die Obst- und Gemüsebauern." Denn gutes Wetter sorgt für eine gute Entwicklung der Früchte. Auch was Spargel oder Erdbeeren angeht, denen es bisher zu kalt war.

Nach gutem Wetter in Rheinland-Pfalz sieht es also für die nächsten Tage aus. Wobei die Prognosen für den weiteren Juni gemischt sind, so Koch. "Uns freut das wahrscheinlich nicht so, aber der Boden wird ziemlich happy sein über etwas kühlere Temperaturen und den ein oder anderen Landregen."