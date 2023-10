So wird das Wetter in den Herbstferien

per Mail teilen

Am Freitag startet Rheinland-Pfalz in die Herbstferien. Ob Urlaub zuhause oder in ferneren Gefilden, vielen dürfte eine Frage auf den Nägeln brennen: Bleibt es so sommerlich warm?

Pünktlich zum Ferienbeginn dreht der eigentlich schon vom Herbst abgelöste Sommer am Freitag noch einmal so richtig auf, sagt Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zumindest, was die Temperaturen angeht. Die erreichen in Rheinland-Pfalz nämlich Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad. Dazu ziehen allerdings Wolken durchs Land, die auch den einen oder anderen Regentropfen mitbringen können.

Rest der Ferien wird herbstlich

Am Wochenende kommt er dann doch, der Herbst: Laut DWD überquert eine Kaltfront Deutschland von Nordwest nach Südost. Das heißt, es fließt deutlich kältere Luft nach Rheinland-Pfalz. Das Thermometer klettert am Samstag auf maximal 21 Grad. Am Sonntag wird es mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad sogar noch ein ganzes Stück kälter, dazu kommt ein Sonne-Wolken-Mix. Und auch im Rest von Deutschland wird es ungemütlich. Vor allem für die Nordhälfte Deutschlands sagt der DWD Schauer und kurze Gewitter voraus.

Die kühlen Temperaturen bleiben uns bis mindestens Mitte nächster Woche erhalten, in den Nächten droht im Bergland sogar leichter Luftfrost. Danach könnte es wieder leicht bergauf gehen, so der DWD. Die Sommerklamotten können aber wohl endgültig in Kisten verstaut werden.

Wohin, um dem trüben Wetter zu entkommen?

Auch wer gehofft hat, dem deutschen Herbstwetter zu entfliehen, dürfte enttäuscht werden. Laut dem DWD verschwindet in der nächsten Woche der Hochdruckeinfluss über dem Mittelmeerraum und macht Platz für Regenwolken. "Höchstwerte über 25 Grad sind dann wohl nur noch von Südspanien über Sardinien und Süditalien bis nach Griechenland drin", sagt Tobias Reinartz.

Blauen Himmel finde man ab dem Wochenende höchstens auf den Britischen Inseln und eventuell auch in Skandinavien – zum Aufwärmen aber eigneten sich diese Ziele nicht. Auf den Britischen Inseln entspricht das Temperaturniveau etwa dem in Deutschland, in Norwegen und Schweden bleiben die Höchstwerte, mit Ausnahmen der südlichen Küsten, meist im einstelligen Bereich.