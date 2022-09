Dauerregen und kräftige Gewitter in RLP erwartet

per Mail teilen

Das herbstlich anmutende Wetter setzt sich die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz fort. Und es wird ziemlich nass.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit Dauerregen und teils kräftigen Gewittern. Nach ersten leichten Schauern wird der Regen ab Dienstagabend stärker. Die Temperaturen liegen tagsüber spätsommerlich zwischen 22 und 25 Grad.

Gewitter mit Starkregen

In der Nacht zu Mittwoch steigt dann von Südwesten her die Gewittergefahr und teilweise ist mit Starkregen zu rechnen. Die Werte fallen auf 17 bis 12 Grad. Der Mittwoch selbst wird sehr regnerisch, mit lokal teils kräftigen Gewittern und Starkregen.

Auch am Mittwoch werden noch einmal Höchstwerte von 20 bis 25 Grad erwartet. Es bleibt aber nass: Regen und Gewitter bestimmen zunächst auch die Nacht auf Donnerstag, in deren Verlauf es sich aber laut Meteorologen wieder auflockert. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 16 bis 11 Grad.