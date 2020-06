Die Sonne macht in Rheinland-Pfalz erst einmal Pause. Ab dem Nachmittag erwarten die Meteorologen Regen, Hagel und Sturm. Die Flüsse bräuchten noch deutlich mehr Niederschlag, am Rhein droht Niedrigwasser.

Nach zunächst nur einzelnen Schauern werde es ab heute Nachmittag häufiger nass, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Teils gebe es Gewitter, lokal bestehe auch die Gefahr von Unwettern durch Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern.

Außerdem müsse mit Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Hagel gerechnet werden. Die Temperaturen erreichten bis zu 28 Grad.

Am Donnerstag kühler

Im Laufe der Nacht auf Donnerstag kommt laut DWD von Westen her wieder schauerartiger Regen. Auch dann seien Starkregen und einzelne Gewitter möglich. Der Trend setze sich voraussichtlich am Donnerstag fort. Vor allem am Vormittag seien noch Starkregen, Gewitter mit Windböen und Schauer möglich. Dabei soll es auf Werte zwischen 14 und 20 Grad abkühlen. Die Aussichten für Freitag seien ähnlich, so die Meteorologen.

Am Rhein droht Niedrigwasser

Für die Natur bedeutet der Regen dringend notwendige Entlastung. Die anhaltende Trockenheit des Frühjahrs hat bereits wieder zu erheblichen Schäden geführt. Auch die Flüsse haben viel zu wenig Wasser, am Rhein droht bereits Niedrigwasser. Die Niederschläge würden gewisse Entspannung bringen, sagt der Hydrologe Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. "Es wird aber keine besonders ausgeprägte Erholung sein."

Die anhaltende Trockenheit hat die Pegelstände am Rhein sinken lassen. Am Pegel Kaub zum Beispiel führe der Fluss derzeit rund 40 Prozent weniger Wasser als saisonal üblich, so Belz. Dies sei zwar noch kein Niedrigwasser, aber die Lage sei "schon ein bisschen angespannt."

Viele Schiffe fahren mit weniger Ladung

Der Pegel Kaub bestimme die Abladetiefe der Schiffe auf dem Mittelrhein, erklärt Claudia Thoma von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Dort habe der Pegelwert am Dienstagmorgen bei 108 Zentimeter gelegen. Ein Großteil der Schiffe müsste daher mit weniger Ladung fahren. Bis Freitagmorgen werde der Wasserstand voraussichtlich noch weiter fallen, auf etwa 97 Zentimeter. Ab Freitagmittag soll er laut Prognose dann wieder einige Zentimeter steigen.

Der bisher niedrigste bekannte Wasserstand am Pegel Kaub lag bei 25 Zentimetern - im besonders trockenen Jahr 2018.