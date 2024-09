Auch am Dienstag bleibt laut Wetterexperte Sven Plöger die kühlere Luft in Rheinland-Pfalz erhalten. Am Vormittag bewegen sich die Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Am Vormittag kann es dann stellenweise sogar etwas sonnig werden. Bis zum Nachmittag ziehen die Wolken im ganzen Land allerdings wieder zu. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad.

Und auch in den kommenden Tage wird es wohl kaum eine Veränderung geben: Kühle Luft und ab und zu Schauer.