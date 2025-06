Am Sonntag bis 37 Grad - ab abends Schauer und Gewitter

Am Sonntag gibt es laut Vorhersage am Vormittag erste Wolken. Gegen Nachmittag und Abend soll es dann erste Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen liegen zwischen 30 und 37 Grad. In der Nacht zum Montag und am Montag zieht den Angaben zufolge ein Gewitterband über Rheinland-Pfalz hinweg - bei dann maximal 28 Grad.