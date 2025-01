In der Nacht auf Mittwoch gibt es einzelne Schauer, die ab 300 bis 400 Metern Höhe als Schnee fallen können. Die Temperaturen sinken auf minus 2 Grad in höheren Lagen, während sie im restlichen Land bei 0 bis 4 Grad liegen. Am Mittwochvormittag bleibt es meist trocken und örtlich zeigt sich sogar die Sonne. Ab dem Nachmittag zieht von Süden her Niederschlag auf, der im Norden von RLP zunehmend als Schnee fällt.