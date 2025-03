Wetter am Wochenende - Sonne, Frühling, nachts noch Frost

Wer das frühlingshafte Wetter nochmal richtig genießen will, sollte das am Wochenende tun, trotz Saharastaub. Denn kommende Woche wird es nass.

Das Wochenende zeigt sich in Rheinland-Pfalz nochmal von seiner sonnigen Seite. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte Werte bis 20 Grad. Also perfekt für Spaziergänge, erste Gartenaktionen oder einfach einen Ausflug ins Straßencafé, wenn schon welche geöffnet sind.

Am Samstag und Sonntag bestimmt noch ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Südosteuropa unser Wetter. Es bringt weiterhin viel Sonne und milde Luft.

Schon viele Pollen unterwegs, nachts noch Frost

Die Nächte werden allerdings noch empfindlich kalt, örtlich - wie etwa in der Eifel - sogar frostig. "Wer tagsüber schon pflanzt, muss nachts entsprechend schützen", sagt Jaqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Einziger Wermutstropfen bei dem frühlingshaften Wetter: "In der trockenen Luft verteilen sich die Pollen besonders gut." Die Konzentration an Hasel- und Erlenpollen sei bereits teils sehr hoch, so die Expertin.

Putzen zwecklos - Saharastaub unterwegs

Das sonnige Wetter bringt auch etwas Saharastaub nach Rheinland-Pfalz - neben den Pollen noch ein unangenehmes Mitbringsel des Frühlings. Putzen ist da völlig zwecklos - also einfach die Sonne genießen.

Wetterumschwung ab Montag

In der kommenden Woche kündigt sich ein Umschwung an. Schon in der Nacht zum Montag breiten sich bundesweit Wolken aus, im äußersten Südwesten regnet es schon vereinzelt. Ab dem Mittag werden die Wolken dann dichter und es regnet, mit bis zu 16 Grad ist es nicht mehr ganz so mild. Noch weiter stürzen die Temperaturen dann am Dienstag ab, es wird nasskalt. Ab Mitte der Woche könnte sogar der Winter nochmal vorbeischauen mit ein paar Schnee- oder Graupelschauern.