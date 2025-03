Närrinnen und Narren können sich in Rheinland-Pfalz auf einen sonnigen und trockenen Rosenmontag freuen.

Die Prognosen und Vorhersagen der Wetterdienste geben Grund zur Freude: Nach einem bereits schon oft sonnigen Sonntag gibt es pünktlich zum Rosenmontag mit dem großen Zug in Mainz bis zu neun Sonnenstunden und Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad - ideale Bedingungen für Fastnachtspartys unter freiem Himmel. Nach Nebel in der Nacht und am Morgen soll es am Montag meist sonnig, heiter und niederschlagsfrei werden.

Für alle, die länger unterwegs sind: In der Nacht zum Dienstag soll es zwar trocken bleiben - mit nur örtlichem Nebel. Allerdings sollten Närrinnen und Narren auf tiefere Temperaturen eingestellt sein. Die liegen laut Vorhersage zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Vereinzelt herrscht zudem Glättegefahr.

Auch für Umzüge am Dienstag hat der Wetterdienst noch gute Aussichten: Es bleibe meist sonnig oder heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen demnach 9 bis 13 Grad.

Die Tage danach soll es dann sogar richtig frühlingshaft werden. Bis zu 16 Grad und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden erwartet - allerdings erst ab Aschermittwoch.

Los geht es mit dem sonnigen Wetter bereits am Sonntag: Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes lockern die Wolken im Tagesverlauf auf. Bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad soll es trocken bleiben.