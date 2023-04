Rheinland-Pfälzer hoffen auf besseres Wetter

Wetterextreme in Europa: In Spanien wüten Waldbrände, und auf den Kanaren ist es so heiß wie noch nie zu dieser Zeit. In Rheinland-Pfalz ist es hingegen extrem nass: Es ist der nasseste März seit mehr als 20 Jahren. Vielerorts warten die Menschen hier auf besseres Wetter. Einige freuen sich aber auch über den Regen: Zum Beispiel ein Landwirt aus Reichenbach-Steegen. Und außerdem: Die richtige Kleidung ist wichtig.