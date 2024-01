per Mail teilen

Am Donnerstag gibt es laut Wetterexperten kaum Wolken, die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad. Die Nacht wird bei minus drei bis minus sieben Grad erneut frostig kalt. Am Freitag ziehen dann von Norden verbreitet Wolken auf. Dazu herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch am Samstag bleibt es kalt und vielerorts bewölkt.