Am Mittwoch ist in höheren Lagen erneut Schnee gefallen. Im Westerwald standen am Abend Lastwagen auf der B414 quer. In der Eifel wurden zwei Menschen bei einem Unfall verletzt.

Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Auf der B258 geriet ein aus Richtung Nürburg kommender Fahrer mit seinem Wagen ausgangs einer Kurve in den Gegenverkehr. Nach Angaben der Polizei hatte der 19-Jährige auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Im Bereich des Nürburgrings kam es zu weiteren Unfällen, die aber glimpflich abliefen. Außerdem blieben zahlreiche Lkw auf schneeglatten Straßen liegen, bis ihnen die Straßenmeisterei half.

Behinderungen und Unfälle auch im Westerwald

Auch auf der L306 im Westerwaldkreis kam ein Autofahrer am späten Mittwochabend auf glatter Straße von der Fahrbahn ab. Laut Polizeiangaben rutschte der 46-Jährige in einer Rechtskurve weg und schleuderte in den Graben. Es entstand ein hoher Sachschaden, der Fahrer blieb glücklicherweise aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde der Polizei zufolge festgestellt, dass der Pkw mit Sommerreifen unterwegs gewesen war.

Bei starkem Schneefall standen am Abend zudem mehrere Lkw auf der B414 bei Bad Marienberg quer. Polizei und ADAC empfahlen Lastwagen zudem, die B255 bei Montabaur Richtung Rennerod zu meiden und weiträumig zu umfahren. Auch ortskundige Autofahrer sollten die Bundesstraße meiden. Es bestehe die Gefahr von blockierten Straßen wegen Schneefalls.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es auch in der Nacht zum Donnerstag örtlich schneien und glatt werden. Die Temperaturen können auf bis zu minus 4 Grad sinken. In Lagen oberhalb von 400 Metern können die Straßen glatt werden.

Erster Schnee war Mittwochnacht bereits gefallen, unter anderem am Erbeskopf im Hunsrück - und zwischen Bruchweiler (Landkreis Birkenfeld) und Hinzerath (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Allerdings gab es keine Meldungen der Polizei zu Einsätzen wegen Unfällen auf glatten oder rutschigen Straßen.

Straßenmeistereien streuten vorsorglich im nördlichen RLP

Im nördlichen Rheinland-Pfalz waren am Mittwochmorgen die Streufahrzeuge im Einsatz. Die Mitarbeitenden der Straßenmeisterei in Adenau in der Eifel etwa waren nach Angaben eines Sprechers ab 2:30 Uhr unterwegs, um Straßen vorsorglich zu streuen. Auch im Rhein-Lahn-Kreis rund um Bogel und im Westerwald bei Hachenburg und Altenkirchen waren die Winterdienste im Einsatz, um glatten Straßen vorzubeugen, ebenso in der Region Trier. Die Salzlager seien aufgefüllt und die Vorbereitungen der Straßenmeistereien schon lange abgeschlossen.

Ludwigshafen: Autobahnmeisterei wollte "vorstreuen"

Mitarbeitende der Autobahnmeisterei in Ludwigshafen-Ruchheim waren ebenfalls unterwegs. Da gegen Ende der Woche glatte Straßen drohen, würden sie schon mal Salz "vorstreuen", teilte die Autobahnmeisterei dem SWR mit, etwa auf der A 650, der A 65, der A 61 sowie auf der B 9 rund um das Oggersheimer Kreuz.

Hangrutsch und steigende Pegelstände

Teils fiel auch ergiebiger Regen. Deshalb stiegen in der Nacht zum Mittwoch die Wasserstände der Flüsse in der Region Kaiserslautern an - schneller als erwartet. Es gab eine Warnung der Integrierten Leitstelle Landau vor Hochwasser in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (Landkreis Südwestpfalz). Betroffen waren unter anderem die Lauter und die Wallhalbe. Die Lage entspannte sich später; Feuerwehr und Polizei hatten nach eigenen Angaben keine größeren Einsätze.

Auch die Wasserstände von Nahe und Glan stiegen stark an. Laut Hochwasservorhersagezentrale sind die Pegelstände der Nahe an den Meldestellen bei Boos und Bad Kreuznach bis zum Mittwochabend wieder deutlich gesunken.

Wegen des vielen Regens und des starken Windes rutschte bei Battweiler in der Südwestpfalz am Dienstagabend ein Hang auf eine Straße. Die Feuerwehr sperrte sie vorübergehend in beide Richtungen.

Am Wochenende wieder wärmer

Bis einschließlich Freitag erwarten die Experten des DWD wenig Wetter-Änderung. Die Zehn-Tage-Prognose zeigt ab dem Wochenende allerdings wieder steigende Temperaturen. Demnach könnten schon am Sonntag wieder Werte im zweistelligen Plus-Bereich möglich sein.