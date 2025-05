per Mail teilen

Der Frühling hat ordentlich Gas gegeben und beschert uns auch am Brückentag sommerliche Temperaturen. Ab Samstag soll es dann wieder etwas kühler und wechselhafter werden.

Diese Woche war es fast überall sonnig und warm. Auch am heutigen Freitag, dem sogenannten Brückentag, bleibt es sommerlich in Rheinland-Pfalz. Nördlich von Mosel und Lahn kann es laut DWD jedoch gegen Mittag zu Schauern und Gewittern kommen. Zum Wochenende kippt das Wetter, dann wird es landesweit eher ungemütlich - und auch wieder deutlich kühler.

Abkühlung am Wochenende erwartet

Die frühsommerlichen Temperaturen müssen ebenfalls weichen: In der Pfalz erwartet der DWD am Samstag bis zu 24 Grad, im nördlichen Bergland nur noch 19 Grad. Außerdem versammeln sich dann mehr Wolken am Himmel und bringen gebietsweise Schauer und Regen mit. Die Meteorologen rechnen sogar mit einzelnen Gewittern mit Starkregengefahr.

Auch am Sonntag kann es vor allem im Süden noch Regen geben. Sonst ist es meist trocken. Dazu gibt es laut DWD Höchstwerte von gerade mal 11 bis 16 Grad. Es bleibe wechselnd bis stark bewölkt.

"Wärmeanomalie" im April - sehr warm, trocken und sonnig

Die Wetterlage in dieser Feiertagswoche passt zum gesamten April. Denn der Monat war - so der Deutsche Wetterdienst - bestimmt von einer "ausgeprägten Wetteranomalie". In Rheinland-Pfalz lag demnach die Mitteltemperatur bei 10,8 Grad und damit 3 Grad über dem langjährigen Wert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Schon am 12. April verzeichnete Trier-Zewen mit 25,5 Grad einen ungewöhnlich frühen Sommertag. Der normale Wert an Sonnenschein war mit 151 Stunden schon zur Mitte des Monats erreicht. Bis Monatsende summierte sich die Sonnenschein-Dauer auf 235 Stunden - mehr als doppelt so viel wie der Normwert.

Außerdem blieb der April auch einer der trockensten seiner Art. Niederschlag gab es nämlich nur etwa 37 Liter pro Quadratmeter - der Durchschnitt der Referenzperiode liegt bei 57 Litern.