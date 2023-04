Alles, nur nicht frühlingshaft in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Schönes Frühlingswetter ist einfach nicht in Sicht, immerhin hoppeln die Temperaturen bis Ostern langsam nach oben. Der letzte Arbeitstag der Woche gibt einen Vorgeschmack auf das Osterwetter. Bei 8 bis 14 Grad dominieren die Wolken am Himmel, Sonne ist in Rheinland-Pfalz nicht zu erwarten.