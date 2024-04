Schon am Montag war es nicht mehr ganz so sonnig wie am Wochenende. Am Dienstag schiebt sich dann eine Kaltfront ins Land, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Am Morgen sollen die Temperaturen zwischen 12 Grad im Norden des Landes und 16 Grad im Süden liegen. Am Vormittag werde der Regen die Temperaturen weiter sinken lassen. Die nächsten Tage sollen überwiegend trocken bleiben.