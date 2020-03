Trotz des Bilderbuchwetters haben sich die Menschen in Rheinland-Pfalz weitgehend an das Kontaktverbot wegen des Coronavirus gehalten. Jogger, Radfahrer und Spaziergänger waren zwar unterwegs - größere Ansammlungen blieben offenbar aber aus.

"Bislang haben wir aber keine Meldungen von größeren Ansammlungen", sagte ein Mainzer Polizeisprecher am Samstag. Seien mehr als zwei Menschen auf engem Raum draußen, handele es sich um Familien.

Laut Polizei sieht es in Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen ähnlich aus. "So langsam scheinen es die Leute begriffen zu haben", sagte eine Ludwigshafener Polizistin. Auch die Kriminalität gehe zurück, ergänzt ein Koblenzer Polizist. "Man weiß allerdings nicht genau, wie es in den Haushalten aussieht."

Geldstrafen bei Verstößen

Polizisten und Mitarbeiter von Ordnungsämtern waren auch am Samstag zur Kontrolle unterwegs. In Koblenz etwa fuhr ein Wagen des Ordnungsamts auf einem Uferweg am Rhein Streife. Die dritte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sieht eine Geldbuße von 200 Euro für Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit vor, sofern keine Ausnahmen vorliegen.

Mit Streifen kontrollieren die Polizisten - wie hier in Koblenz -, ob sich die Leute an das Kontaktverbot halten.

Wenn der geforderte Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten wird, kann es 100 Euro kosten. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte die Bevölkerung darum gebeten, auch bei schönem Wetter am Wochenende die Einschränkungen zu beachten. Es gehe darum, das Virus Sars-CoV-19 einzudämmen und Leben zu retten. "Nur gemeinsam und wenn sich alle an die Regeln halten, gelingt das", erklärte er.

Kälteeinbruch am Sonntag

Mit dem schönen Wetter ist ab Sonntag aber erstmal Schluss. Zum Beginn der Sommerzeit steht ein Kälteeinbruch bevor. In hohen Lagen kann es sogar zu Schnee oder Schneeregen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen dann auch nur noch zwischen fünf und acht Grad in tieferen Lagen, im Bergland um die drei Grad.