Für Juni ist es grade ziemlich frisch? Stimmt, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen steigen am Mittwochmittag gerade mal auf 14 Grad in der Eifel und 19 Grad in der Pfalz und Rheinhessen. Immerhin bleibt es Mittwoch und Donnerstag weitgehend trocken. Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen auf Werte über 20 Grad, es gibt aber Gewitter und Regenschauer.