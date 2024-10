Am Mittwoch am besten viel Zeit an der frischen Luft einplanen, denn es gibt nochmal viel Sonne in Rheinland-Pfalz. Bis zu zehn Stunden sagen die Meteorologen voraus. Zum Teil muss sich die Sonne allerdings auch erst durch Nebelschwaden durchkämpfen. Aber spätestens am Nachmittag strahlt sie überall in Rheinland-Pfalz und die Temperaturen sind entsprechend mild mit bis zu 17 Grad.