Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang ist es in Rheinland-Pfalz noch wärmer geworden. Schönstes Bilderbuchwetter mit bis zu 20 Grad locken ins Freie.

Die Sonne bleibt auch am Donnerstag über Rheinland-Pfalz, bestätigt Wetterexperte Thomas Ranft. Der Donnerstagmorgen startet zunächst recht frisch mit Temperaturen von rund 3 Grad, im Norden des Landes bis 7 Grad. Am Vormittag verziehen sich die Wolken und die Sonne zeigt sich immer mehr. Es bleibt weiterhin trocken mit Temperaturen bis zu 20 Grad. "Das ist ausgemacht frühlingshaft", so Ranft. Und auch der Wind bleibe eher ein "Frühlingslüftchen".

Deutliche Abkühlung am Wochenende mit Regen

Der Freitag bleibt noch mild und sonnig. "Ab Samstag sieht die Welt ganz anders aus", so der Wetterexperte. Dann könne der ein oder andere nach den bisherigen Prognosen die dicke Jacke wieder auspacken. Nach Auskunft der Meteorologen wird es sehr durchwachsen und viel kühler. Am Sonntag werden nur noch 3 bis 10 Grad erreicht und es wird regnerisch.

Frühlingsgefühle bei Pflanzen schon länger

Die Pflanzen hatten aufgrund der bereits sehr milden Temperaturen im Februar einen Wachstumsschub hingelegt. Meteorologen sprachen von einem zweiwöchigen Vorsprung der Vegetation. Mitte Februar hieß es, die Obstblüte sei schon so weit wie Anfang März. Das Thema Bodenfrost darf allerdings erfahrungsgemäß bis Mitte April nicht unterschätzt werden. Die Bodentemperaturen stiegen am Mittwoch allerdings bei Bad Kreuznach sogar auf bis zu 22 Grad.

Besonderheit: Frühling kommt aus Westen

Und eine Besonderheit hat der Frühling in diesem Jahr neben der frühen Blüte zum Beispiel von Apfelbäumen zu bieten: Er kommt aus westlicher Richtung, sagt Uwe Gradwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion.