Bevor am Wochenende eine Wolkenfront aus Richtung Osten über Rheinland-Pfalz zieht, erwartet uns am Freitag ruhigeres Wetter. Nach einer recht kalten Nacht und der Auflösung einzelner Dunst- und Nebelfelder bleibt es meist trocken. Die Sonne scheint bis zu sieben Stunden. Am Nachmittag wird es im Norden zunehmend wolkiger, dabei können einzelne Schauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 10 und 15 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Richtung.

Am Samstag und Sonntag zeigt sich die Sonne nur selten und es wird nass. Am Wochenbeginn verziehen sich die Wolken größtenteils und die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.