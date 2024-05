An Pfingsten sind an der Mosel in der Regel die Campingplätze und Innenstädte voller Urlauber und Ausflügler und die Schiffsrundfahrten häufig ausgebucht. In diesem Jahr hat das Hochwasser aber vielen, die vom Tourismus leben, das Geschäft am Feiertagswochenende ordentlich verdorben.