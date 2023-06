Am Dienstag und Mittwoch erwarten uns Sonne und Wolken. Am Dienstag ist es dabei laut Vorhersage noch weitgehend niederschlagsfrei mit Temperaturen von 21 bis 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist demnach dann auch zeitweise etwas Regen möglich. Bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad soll es dann auch am Mittwoch stellenweise etwas regnen.