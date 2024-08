Nach dem Spätsommer kommt in den nächsten Tagen wieder der Hochsommer nach Rheinland-Pfalz, verspricht Meteorologe Sven Plöger. Am Mittwoch und Donnerstag klettern die Werte auf bis zu 33 Grad, bevor am Freitag die ersten Gewitter kommen. Der Dienstag startet nach sternenklarer Nacht sehr sonnig. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer auf 25 Grad in der Eifel und bis auf 30 Grad in der Vorderpfalz.