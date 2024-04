per Mail teilen

In unserer Wetterschau von gestern Abend ist es zu sehen: Es geht zwar erstmal los mit Sonnenschein, vor allem im Süden, also Rheinhessen und Pfalz. Später werden die Wolken von Norden her wieder dichter, auch mit kräftigen Schauern und Graupel. Die Temperaturen erreichen 5 bis 10 Grad.