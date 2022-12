Gefrierender Regen, Schneeregen, Regen, dazu kühle Luft: Die Woche startet in Rheinland-Pfalz winterlich. In den frühen Morgenstunden ist Glatteis möglich, tagsüber kann es in höheren Lagen schneien. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 1 Grad in der Eifel und 6 Grad in der Vorderpfalz. In den kommenden Tagen soll das Wetter etwas freundlicher werden.