Kranhersteller Tadano baut Arbeitsplätze in Zweibrücken ab

Der größte Arbeitgeber in Zweibrücken steckt in der Krise. Der Kranhersteller Tadano hat am Mittwoch angekündigt, 400 Arbeitsplätze an dem Standort abzubauen. Aktuell gibt es noch 1.200 Beschäftigte vor Ort. Ein Werk in Zweibrücken soll komplett geschlossen werden, in dem anderen gibt es Einsparungen.