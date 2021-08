„Werden Elementarschadenversicherungen in RP jetzt teurer?“

Zumindest werden sie wohl nicht sprunghaft ansteigen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat mir erklärt, die Versicherungsprämien errechnen sich u. a. auf Basis des langjährigen Mittels der Schäden der vergangenen Jahre oder gar Jahrzehnte. Und so Ausreißer nach oben wie dieses Jahr voraussichtlich wird, gleichen sich dann z. B. aus mit den vergangenen sieben Jahren, die alle unter dem Durchschnitt lagen.

Auch in den aktuellen Krisengebieten werden Versicherungen nach Ansicht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wohl nicht überdurchschnittlich teurer. Denn es ist nicht absehbar, dass so ein Starkregen wie vor zwei Wochen in absehbarerer Zeit genau dort nochmal passiert. Es gibt also vorerst kein erhöhtes Risiko.

Aber: Elementarschadenversicherungen sind schon jetzt für die meisten Versicherungsgesellschaften eher ein Verlustgeschäft. Die Verbraucherzentralen gehen deshalb davon aus, dass Elementarschadenversicherungen zumindest mittelfristig weiterhin teurer werden, so wie in den vergangenen Jahren auch schon.