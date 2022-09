Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe beschäftigt sich am Donnerstag und Freitag vor allem mit zwei Fragen: Wer wusste wann was? Und: Hätte das Land noch in der Flutnacht die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler an sich ziehen müssen?