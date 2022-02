Sorge vor Stromsperren steigt in RLP

per Mail teilen

Die gestiegenen Ausgaben für Strom und Gas machen Haushalten zu schaffen. Ist die Rechnung nicht bezahlt, sitzen die Menschen im Dunkeln.

In Rheinland-Pfalz haben Versorger zuletzt weniger Haushalten den Strom abgedreht, weil diese Rechnungen nicht zahlten. Lag die Zahl der Stromsperren im Jahr 2019 noch bei 13.282, sank sie 2020 auf 8.948, wie aus dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes hervorgeht.

Der Trend war bundesweit ähnlich - und einer der Gründe war wohl Corona, teilten Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt mit. Denn Anfang 2020 wurde das sogenannte Leistungsverweigerungsrecht eingeführt, um die Menschen zu schützen, die durch die Pandemie in finanzielle Nöte gerieten. Sie konnten ihre Zahlungen für Strom und andere Leistungen der Daseinsvorsorge stunden - also in kleinen Raten später zahlen.

Sozialminister: Einkommensschwache Menschen in den Blick nehmen

Auch wenn die Zahlen sanken - der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer traf sich unlängst mit den Verbänden der Energiewirtschaft zu Gesprächen über Sperrungen von Strom und Gasanschlüssen. "Es geht darum, die Situation einkommensschwacher Menschen und Geringverdiener besonders im Blick zu behalten und Lösungen zu finden", sagt der SPD-Politiker. "Ihnen sollen angesichts stark steigender Preise die existenziellen Ängste genommen werden."

"Wir müssen noch mehr Menschen in den Blick nehmen, die durch steigende Energiepreise vor finanzielle Nöte gestellt sind."

Schweitzer begrüßt den von der Bundesregierung beschlossenen Heizkostenzuschuss. "Wir müssen aber noch mehr Menschen in den Blick nehmen, die durch steigende Energiepreise vor finanzielle Nöte gestellt sind." Die rheinland-pfälzische Landesregierung fördert seit 2013 das Projekt "Energiearmut vorbeugen - Energiekostenberatung" der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

In diesen Fällen wird Gas oder Strom abgestellt Im Allgemeinen gilt: Zahlt ein Kunde eine Forderung seines Lieferanten nicht, erhält er eine kostenpflichtige Mahnung. Zeitgleich oder im Anschluss kann eine Sperrandrohung erfolgen. Die Unterbrechung der Energieversorgung wird frühestens vier Wochen nach der Sperrandrohung umgesetzt. In der Grundversorgung darf eine Sperre erst bei einem Verzug von mindestens 100 Euro erfolgen. Ebenso ist der Grundversorger verpflichtet, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen.

Verbraucherzentrale kann oft helfen

"Die Energiekostenberatung wurde speziell für einkommensschwache Haushalte entwickelt, die Schwierigkeiten haben, ihre Energierechnung zu zahlen", teilte das Energieministerium vor kurzem auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Daniel Köbler mit. Die Beratung wird unter anderem in Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens, Trier, Worms und Kusel angeboten.

Auswertungsergebnisse zeigten, dass die Verbraucherzentrale in knapp 60 Prozent der Beratungsfälle das Aufheben von Stromsperren erreichen konnte. "In 70 Prozent der Fälle konnten angedrohte Stromsperren abgewendet werden.", so die Verbraucherzentrale. Gleichzeitig konnten für 85 Prozent der Betroffenen bessere Zahlungsmodalitäten erzielt werden - etwa Ratenpläne und Veränderungen der Abschläge. "Grundsätzlich müssen wir die Diskussion über eine nachhaltige Reform des Strommarktes führen", meint Schweitzer.

Er schließe sich Forderungen an, der Bundesnetzagentur eine stärkere Rolle bei der Aufsicht von Billigstrom-Anbietern zukommen zu lassen. Um soziale Härten in Rheinland-Pfalz zu vermeiden, bleibe er mit Vertretern der Energiewirtschaft, der Schuldnerberatung und der Verbraucherzentrale im Gespräch. Das nächste Treffen soll im März stattfinden.