Immer weniger Menschen lassen sich in RLP auf Corona testen

per Mail teilen

Zu teuer? Oder inzwischen einfach nicht mehr nötig? In Rheinland-Pfalz lassen sich nach Angaben von Testzentren immer weniger Menschen auf Corona testen.

Seit die Schnelltests nicht mehr kostenlos sind, sinkt die Nachfrage. Das geht aus SWR-Recherchen hervor. Demnach haben beispielsweise die Corona-Teststellen in der Westpfalz immer weniger zu tun. Die Teststelle in Weitersweiler im Donnersbergkreis teilte mit, dass sich inzwischen fast ausschließlich Schüler testen lassen würden, für die die Tests weiter kostenfrei seien. Auch Schwangere, stillende Mütter sowie bestimmte Berufsgruppen, die sich weiter kostenlos testen lassen könnten, würden die Testzentren in Anspruch nehmen.

Ähnlich äußerten sich auch das DRK in Kaiserslautern, ein privater Anbieter in Hochspeyer sowie einige Apotheken, die nach wie vor testen. Ein Anbieter in Enkenbach-Alsenborn etwa hat deswegen die kostenpflichtigen Tests erst gar nicht im Programm.

Massiver Einbruch bei den Testzentren

In der Pfalz ist die Zahl der Corona-Tests nach Angaben der Testzentren sogar um bis zu 70 Prozent eingebrochen. Auch hier erklären sich das die meisten Betreiber mit den Kosten von bis zu 20 Euro pro Schnelltest. Das Testzentrum des DRK in Neustadt an der Weinstraße sagte dem SWR, dass sich die meisten Menschen aktuell für Urlaube, Friseur- oder Restaurantbesuche testen lassen würden.

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz haben sich offenbar weniger Menschen auf Corona testen lassen. In einer Teststelle in Mendig seien nur noch halb so viele Menschen gekommen, seit die Tests kostenpflichtig seien, so der Betreiber. Zuvor hätten sich auch noch Geimpfte zur Sicherheit testen lassen, weil es kostenlos war.

Teilweise aber auch noch rege Nachfrage

Bei den Teststationen in Rheinhessen ist die Nachfrage unterschiedlich. Während das Rhein-Nahe-Testzentrum in Bad Kreuznach von einem deutlichen Rückgang spricht, kann sich die Volker-Apotheke in Alzey nach eigenen Angaben vor Termin-Anfragen kaum retten.

Im Schnitt kosten die Corona-Schnelltests in Rheinhessen zwischen 15 und 20 Euro. Allerdings gibt es bei manchen Testzentren auch Rabatte - einige bieten sogar Flatrates an.

Auch in Mainz seien die Tests nach wie vor gut nachgefragt, teilte ein Betreiber mit. Vor allem viele Schülerinnen und Schüler nähmen sie in Anspruch, aber auch zahlreiche Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen könnten.

Keine kostenlosen Schnelltests mehr

Seit gut einer Woche müssen alle, die sich impfen lassen könnten, für ihren Antigen-Test selbst bezahlen, etwa um in einem Restaurant essen zu gehen. Auch für Geimpfte sind die Tests nicht mehr kostenlos. Ausnahmen gelten für Schwangere und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren - hier gibt es eine Übergangsregelung bis Jahresende.