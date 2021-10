Weniger Honig in Rheinland-Pfalz wegen kaltem Wetter

Imker in Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr deutlich weniger Honig geerntet. Grund dafür sei das nasse und kalte Wetter im Frühjahr und Sommer, sagte Jochen Dörr, Honigobmann des Imkerverbands Rheinland-Pfalz in Neustadt. So sei zum Beispiel die Blühzeit der Akazien aufgrund des Starkregens schon nach zehn Tagen vorbei gewesen. Laut einer Untersuchung des Deutschen Imkerbundes erzeugte jedes Bienenvolk in Rheinland-Pfalz im Schnitt 24,4 Kilo. Im Jahr 2020 lag die Ernte noch bei bei 36,5 Kilo. Somit liegen die rheinland-pfälzischen Imkereien unter dem bundesweitem Durchschnitt von 28,3 Kilo pro Bienenvolk. Angesichts der knappen Honig-Vorräte geht Dörr von höheren Preisen aus.