Viel weniger Besucher auf Trierer Weihnachtsmarkt

Einfach mal schnell über den Weihnachtsmarkt bummeln, das geht in diesem Jahr wegen der Coronaregeln auf dem Trierer Weihnachtsmarkt nicht. Es herrscht die 2G-Regel. Diese wird am Einlass genau kontrolliert. Die Verantwortlichen gehen von 50 Prozent weniger Besuchern aus als in den Jahren vor der Pandemie.