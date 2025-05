per Mail teilen

Stottern ist mehr als eine reine Redeflussstörung: Für Betroffene wie Katrin Keip aus Andernach ist es auch mit Angst und Scham verbunden, wenn sie neue Menschen kennen lernt. Sie macht sich Sorgen, was andere wohl von ihr denken. Auf dieses und andere Probleme, die mit dem Stottern verbunden sind, will der Welttag des Stotterns am 22. Oktober aufmerksam machen.