Beim Bäcker ein Brötchen bestellen, am Telefon einen Arzttermin ausmachen - für die meisten ist das kein Problem. Für Menschen, die stottern, aber eine riesige Herausforderung. Unzählige solcher Situationen schränken sie stark in ihrem Alltag ein. Am Welttag des Stotterns stellen wir eine junge Frau vor, die bis in ihre Jugend stark gestottert hat. Dank einer speziellen Therapie in Bad Marienberg merkt man davon heute nichts mehr.