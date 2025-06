Pfälzer Ausdauersportler Christoph Fuhrbach bei Weltrekordversuch gestürzt

per Mail teilen

Christoph Fuhrbach ist Ausdauersportler. Für die nächsten Tage hatte er sich einen Weltrekord vorgenommen: Er wollte neun Tage lang die Lindemannsruh bei Bad Dürkheim mit dem Rad hinauf und herunter fahren. Sein Ziel: Zehnfaches "Everesting". Denn das Ganze entspricht ungefähr zehnmal der Höhe des Mount Everest.

Doch ein Sturz hat das ganze Projekt am Sonntag vorzeitig beendet, wie das Team auf Instagram mitteilte. Fuhrbach sei bei einer Abfahrt gestürzt und habe sich wahrscheinlich das Schlüsselbein gebrochen. Der Weltrekord-Versuch sei damit "aus sportlicher Sicht beendet".

Sturz beim Weltrekordversuch

Aktion für einen guten Zweck

Fuhrbach wollte mit dem Weltrekordversuch Geld für Menschen sammeln, die an den Folgen des Klimawandels leiden. "Wir versuchen damit auch viele Leute anzuziehen, die mit Nachhaltigkeit und Themen wie globaler Gerechtigkeit gar nicht so viel am Hut haben", sagte Fuhrbach vor dem Start.