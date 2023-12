Weltraum-Streitkräfte werden aktiviert

per Mail teilen

Ramstein:

Auf der Air Base in Ramstein werden heute (8.12.) offiziell die U.S. Weltraum-Streitkräfte für Europa und Afrika aktiviert. Auch Deutschland hat ein Weltraum-Kommando. SWR Reporterin Alexandra Dietz, was genau ist die Aufgabe dieser Space-Force?

Die Weltraum-Streitkräfte sind dafür da, den Luftraum über Europa und Afrika sicherer zu machen. Jeder hat schon mal von Spionage-Satelliten gehört, die über uns kreisen, sich unseren Satelliten nähern und beispielsweise den Datenverkehr abhören. Stellenweise werden die Satelliten aber auch angegriffen und gerammt. Russland und die Chinesen besitzen Aufklärungs-Satelliten und auch Nordkorea hat kürzlich einen Spionage-Satelliten ins All geflogen. Nicht zu vergessen, die Starlink Satelliten von Elon Musk. Mögliche Bedrohungen oder Angriffe von dieser Seite abzuwehren und Abhör-Aktionen zu unterbinden, ist dann unter anderem die Aufgabe der neu eingeführten Space-Forces. Für die NATO-Verbündeten gilt die Aktivierung des Kommandos heute als Meilenstein.