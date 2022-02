Experten erwarten mehr Krebstote wegen Corona

Verschobene Operationen, weniger Früherkennung und Nachsorge: Die Corona-Pandemie hat Folgen auch für Krebspatienten. Mediziner fürchten deshalb mehr Erkrankungen und Todesfälle.

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei der Behandlung von Krebs deutliche Spuren. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar mitteilte, wurden 2020 bundesweit knapp 1,45 Millionen Krebskranke in Kliniken versorgt. Das waren sechs Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Auch die Zahl der Krebsoperationen ging nach Angaben der Statistiker zurück, gegenüber 2019 um fünf Prozent. Die inzwischen vorliegenden Zahlen aus der ersten und zweiten Corona-Welle zeigten, dass einige Krebs-Operationen wegen der hohen Auslastung der Intensivstationen nicht durchgeführt werden konnten, sagte im November der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, Michael Baumann.

Offenbar keine Verschiebung von Operationen in RLP

In Rheinland-Pfalz sieht die Situation bei den Operationen offenbar besser aus. Ihm sei nicht bekannt, dass Krebs-Operationen wegen Corona verschoben worden seien, erklärt Thomas Kindler, der Geschäftsführende Leiter des Universitären Centrums für Tumorerkrankungen (UCT) Mainz. "Wir konnten alle Operationen und Therapien durchführen, die Kliniken waren nicht so stark belastet wie im Süden oder in Nordrhein-Westfalen." Allerdings sei die Situation für Ärzte und Patienten schwieriger geworden, etwa durch Abstandsregeln oder Besuchsverbote.

Immer weniger gehen zur Krebsvorsorge

Problematisch sei aber vor allem, dass weniger Menschen zur Krebsvorsorge gingen als vor der Corona-Pandemie. "Die Tumore oder Vorstufen dazu werden dadurch später erkannt, oft in einem Stadium, in dem sie nicht mehr operabel sind", sagt Kindler auf SWR-Nachfrage. "Da werden wir in ein, zwei Jahren noch eine schwierige Situation erleben", meint Susanne Weg-Remers vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg.

Der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Thomas Seufferlein, sieht vor allem zwei Gründe für die Zurückhaltung bei der Früherkennung: "Menschen meiden nicht nur aus Angst vor Corona-Infektionen die Krebsvorsorge, sondern weil sie das Gesundheitssystem nicht zusätzlich belasten wollen."

Dabei sei die Gefahr, sich in Kliniken mit dem Coronavirus anzustecken, eher gering. "Die Mehrzahl der Corona-Infektionen passiert nicht in Kliniken und Praxen, sondern im privaten Bereich, weil man dort eher auf Schutzmaßnahmen verzichtet", erklärt Seufferlein. Und auch Kindler appelliert an die Menschen: "Haben Sie keine Angst vor Corona, gehen Sie zur Vorsorge!"

Fragen zu Krebs? An wen ich mich in Rheinland-Pfalz wenden kann Beratung zu allen Fragen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen gibt es bei verschiedenen Einrichtungen. Die Beratungen sind grundsätzlich kostenfrei. Die Deutsche Krebsgesellschaft unterhält bundesweit ein Netz von Krebsberatungsstellen - darunter auch die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Die Beratungsstellen richten sich an Patienten, Angehörige und alle, die Fragen zum Thema Krebs haben. Beratung gibt es auch bei der Deutschen Krebshilfe. Sie steht Betroffenen nach einer Krebsdiagnose mit dem Team vom INFONETZ KREBS zur Seite. Beratung bei allen medizinischen Fragen gibt es bei den niedergelassenen Ärzten (einen Praxisfinder bietet die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz) sowie in den Krebszentren, etwa im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern oder im Universitären Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) in Mainz. Bundesweit gibt es zudem zahlreiche Selbsthilfegruppen. Eine Übersicht der Gruppen aus Rheinland-Pfalz bietet das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz.

In Rheinland-Pfalz wieder mehr Vorsorgeuntersuchungen

Die Appelle der Mediziner zeigen offenbar Wirkung. Zuletzt hat sich die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen in Rheinland-Pfalz wieder erhöht. Nach einer Analyse der Krankenkasse DAK sind in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz rund 16 Prozent mehr Menschen zur Krebsvorsorge gegangen als im gleichen Zeitraum 2020. Gegenüber dem "Vor-Corona-Niveau" von 2019 gab es allerdings einen Rückgang um vier Prozent.



"Es ist sehr erfreulich, dass wieder mehr Krebsfrüherkennungsuntersuchungen

in Anspruch genommen werden", sagt Rainer Lange, Landeschef der DAK-

Gesundheit in Rheinland-Pfalz. "Je früher ein Krebs entdeckt wird, desto höher

sind die Heilungschancen."

Jeder Vierte stirbt an Krebs

Auch wenn die Behandlungsmöglichkeiten und die Heilungschancen bei einer Krebserkrankung laut Statistischem Bundesamt immer besser werden - Krebs bleibt die Ursache für ein Viertel aller Todesfälle in Deutschland und die häufigste Todesursache für Menschen im Alter von 40 bis 79 Jahren.

2020 war gut jeder dritte Todesfall in dieser Altersgruppe Folge einer Krebserkrankung. Insgesamt blieb die Zahl der an Krebs Verstorbenen mit rund 231.000 nahezu unverändert, sowohl im Vergleich zu 2019 als auch mit Blick auf die Vorjahre seit 2016. Die häufigste krebsbedingte Todesursache war 2020 Lungen- und Bronchialkrebs (44.800 Todesfälle). Danach folgten Bauchspeicheldrüsenkrebs (18.900), Brustkrebs (18.600), Dickdarmkrebs (15.700) und Prostatakrebs (15.400).