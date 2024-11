per Mail teilen

Am Sonntag war Weltfrühgeborenentag. Fast jedes zehnte Kind in Deutschland ist eine Frühgeburt - das heißt, dass das Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt. Nach der Geburt müssen die Kleinen intensiv betreut werden - wie etwa im Marienkrankenhaus in Ludwigshafen.