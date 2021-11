Zum "Weltfrühgeborenentag" werden Gebäude lila angestrahlt

Zum "Weltfrühgeborenentag" leuchten am Mittwoch verschiedene Gebäude in Rheinland-Pfalz lila, zum Beispiel der Fastnachtsbrunnen in Mainz und das Klinikum Worms. Lila gilt als die Farbe für frühgeborene Babys. Am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern haben Mitarbeiter zudem Grußkarten an alle 43 Frühchen geschickt, die im vergangenen Jahr in der Stadt mit einem Gewicht von unter 1.500 Gramm geboren wurden. Allein in Deutschland gibt es etwa 60.000 Frühgeburten jährlich, das entspricht in etwa jedem zehnten Kind.